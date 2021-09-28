Комиссия по отбору главы САП собралась впервые за два месяца. Она определила дату следующего этапа

В то же время на заседании произошел скандал из-за того, что один из членов комиссии от Верховной Рады Андрей Гуджал предлагал установить минимальный балл для прохождения практического задания, но это предложение не поддержали. В конкурсе остались только двое участников — детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк. Один из них станет главой САП, а другой — его заместителем.

21 августа 2020 года Назар Холодницкий ушел с поста главы САП по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы назначили Максима Грищука.

17 сентября 2020 года Верховная Рада с третьей попытки утвердила своих представителей в комиссию по избранию главы САП, несмотря на предостережения. В Европарламенте после этого заявили, что Украина рискует потерять безвизовый режим с ЕС и полуторамиллиардный транш помощи, поскольку правительство продвигает в комиссию сомнительных кандидатов.

3 декабря 2020 года Верховная Рада приняла законопроект, который определил срок пребывания в должности руководителя САП — 5 лет.

Конкурсная комиссия при этом почти год не может избрать нового руководителя САП — им мешают внутренние конфликты и давление власти.