Комиссия по избранию главы САП опять не смогла собраться — отсутствовал кворум

Комиссия по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры снова не смогла собраться для проведения предпоследнего этапа отбора.

Об этом пишут глава «Центра противодействия коррупции» Виталий Шабунин и Transparency International.

Комиссия не собиралась уже несколько месяцев, но запланировала заседание на 9 октября, чтобы провести практическое задание с двумя финалистами.

По словам Шабунина, на заседание не явились члены комиссии, которых избрал парламент, — Елена Бусол, Андрей Гуджал и Евгений Соболь.

«Дату практического задания комиссия определила заранее, было сделано куча протокольной и подготовительной работы, приехали оба финалиста», — подчеркнул он.

Как отметил источник УП, ряд членов комиссии блокируют процесс отбора, чтобы не допустить создания независимой САП.