Комісія з обрання очільника САП призначила нову дату передостаннього етапу відбору

Про це пише Transparency International.

Члени комісії зібралися у повному складі і призначили на 28 жовтня проведення практичного завдання для обох учасників конкурсу.

Також вони погодили і резервний день — 1 листопада — на випадок, якщо засідання комісії знову буде зірване через відсутність кворуму.