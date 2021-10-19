Комісія з обрання очільника САП призначила нову дату передостаннього етапу відбору

Комісія з обрання очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури призначила нову дату проведення практичного завдання.
Про це пише Transparency International.
Члени комісії зібралися у повному складі і призначили на 28 жовтня проведення практичного завдання для обох учасників конкурсу.
Також вони погодили і резервний день — 1 листопада — на випадок, якщо засідання комісії знову буде зірване через відсутність кворуму.
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- 17 вересня 2020 року Верховна Рада з третьої спроби затвердила своїх представників у комісії з обрання голови САП, попри застереження. У Європарламенті після цього заявили, що Україна ризикує втратити безвізовий режим з ЄС і півторамільярдний транш допомоги, оскільки уряд просуває до комісії сумнівних кандидатів.
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