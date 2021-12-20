Окружной админсуд Киева отменил проведение конкурса на должность главы САП

Окружной административный суд Киева отменил проведение конкурса на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом пишет пресс-служба ОАСК.

«Указанное решение мотивировано тем, что в связи с изменениями в законодательстве, начиная с 16.07.2015 ответчик по делу — Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, была лишена полномочий на принятие обжалуемого Порядка. При этом законодательно не был определен орган, которому бы такие полномочия передавались», — говорится в сообщении.

Таким образом судьи решили, что комиссия не имела права самостоятельно принимать порядок проведения конкурса и проводить этот конкурс.

Поскольку ОАСК является судом первой инстанции, то его решение не вступает в силу до апелляции. Активисты из «Фундации DEJURE» и «Центра противодействия коррупции» отмечают, что юридически членам комиссии не запрещено провести заседание 21 декабря и определить победителя конкурса. Но, по их мнению, некоторые члены комиссии будут использовать это решение ОАСК, чтобы сорвать проведение конкурса.