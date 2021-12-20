Окружний адмінсуд Києва скасував проведення конкурсу на посаду очільника САП

Окружний адміністративний суд Києва скасував проведення конкурсу на посаду очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Про це пише пресслужба ОАСК.
«Вказане рішення мотивоване тим, що у зв’язку зі змінами в законодавстві, починаючи з 16.07.2015 відповідач у справі — Конкурсна комісія з проведення відкритого конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, була позбавлена повноважень на прийняття оскаржуваного Порядку. При цьому, законодавчо не було визначено органу, якому б такі повноваження передавались», — йдеться у повідомленні.
Таким чином судді вирішили, що комісія не мала права самостійно ухвалювати порядок проведення конкурсу та проводити цей конкурс.
Оскільки ОАСК є судом першої інстанції, то його рішення не набуває чинності до рішення апеляції. Активісти з «Фундації DEJURE» та «Центру протидії корупції» наголошують, що юридично членам комісії не заборонено провести засідання 21 грудня та визначити переможця конкурсу. Але, на їхню думку, деякі члени комісії будуть використовувати це рішення ОАСК, щоб зірвати проведення конкурсу.
- 21 серпня 2020 року Назар Холодницький пішов з посади очільника САП за власним бажанням. Тимчасовим виконувачем обов’язків глави призначили Максима Грищука. У вересні 2020 року Верховна Рада затвердила своїх представників у комісії з обрання голови САП. Кандидатури від парламенту активно критикувалися Заходом.
- Конкурсна комісія понад рік не може обрати нового голову САП через внутрішні конфлікти. Деякі члени скаржаться на тиск влади. При цьому два кандидати на посади голови САП і заступника голови вже є. Обрати голову САП пообіцяв президент Володимир Зеленський ще у вересні президенту США Джо Байдену, також обіцянка обрати голову САП до кінця 2021 року є у меморандумі України з МВФ.
- Активісти ж звинувачують у затягуванні та зриві конкурсу деяких членів комісії від Верховної Ради, яких нібито контролює заступник голови Офісу президента Олег Татаров. Вони вважають, що Татаров намагається зірвати конкурс, тому що у ньому, з великою вірогідністю, переможе детектив НАБУ Олександр Клименко. Саме він керував слідством у справі ексдиректора «Укрбуду» Максима Микитася, в якій фігурував і сам Татаров.