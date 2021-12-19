В Україні стартувала програма з виплати усім вакцинованим громадянам по 1 000 гривень

В Україні стартувала програма єПідтримка, яка передбачає виплату по 1 000 гривень усім українцям, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Тиждень тому ми запустили пілот, на який реєструвалося понад 4,5 млн українців. У банках відкрили вже 4,1 млн спеціальних карток. А 2,7 млн українців подали свої заявки на виплату», — заявив Федоров.

Міністр також нагадав порядок дій для отримання коштів. «Ви повинні бути повністю вакциновані та мати «зелений» COVID-сертифікат у додатку «Дія». А також бути громадянином України віком від 18 років. Важливо: щоб отримати виплату 2021 року, необхідно подати заявку з 19 по 29 грудня. Оновлюйте «Дію» та підтримуйте бізнес. Інструкція, як це зробити», — написав міністр.

Він також підкреслив, що гроші можна витратити на книги, спортзали, квитки в кіно, театр, музеї, концерти або поїздки всередині України. Кошти видаються на 4 місяці. Якщо за цей час їх не витратити, рахунок закриють.

«Розплачуватися можна буде онлайн та офлайн, але лише на вказані категорії українського бізнесу. Банки розпізнаватимуть її при оплаті карткою за допомогою МСС-кодів. Це код, який присвоюється торговій точці та характеризує напрямок бізнесу. У разі оплати карткою єПідтримка він повинен збігатися з одним із кодів, зазначених у постанові Кабміну», — пояснив Федоров.

Витратити гроші на категорії товарів та послуг, яких немає у переліку, перевести їх на іншу картку, зняти готівкою неможливо. Програма, за словами міністра, реалізується лише у додатку «Дія».

«Тому не ведіться на шахраїв. Кіберполіція уважно відстежуватиме всі підозрілі ситуації та виплати», — заявив Федоров.