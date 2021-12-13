Пенсіонери зможуть витратити «тисячу від Зеленського» на соціальну сферу — зокрема, купити ліки

Умова для отримання грошей — повна вакцинація від коронавірусу. Урядовці вже отримали необхідні доручення. Інших деталей поки немає.

15 листопада президент Зеленський повідомив, що за вакцинацію від коронавірусу обома дозами українці отримають по тисячі гривень. Їх можна буде витратити лише у певних сферах: придбати абонемент у спортзал або фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концерт, виставку чи придбати книги. Або купити квитки для мандрівок всередині країни, на внутрішні залізничні та авіаперевезення. На виплати Кабмін виділив 8 мільярдів гривень.

Щоб отримати тисячу грн, необхідно мати COVID-сертифікат про повну вакцинацію у додатку «Дія», і тільки в ньому — не з порталу «Дія» і не паперовий. Подати заявку можна буде у додатку в кілька кліків, якщо ви громадянин України старше 18 років.

Також потрібна спеціальна карта «єПідтримка» — оформити її можна в одному з банків-партнерів, яких з кожним днем стає більше. Відкрити карту можна і онлайн, і офлайн. Отримати гроші на звичайну картку не можна. Далі потрібно зайти у розділ «Послуги», вибирати «єПідтримка», картку для зарахувань «єПідтримка» та чекати надходження грошей. Детальна інструкція тут.