Проєкт виплати «1 тисячі від Зеленського» стартує 13 грудня. В уряді розповіли, як отримати гроші

Програма виплати 1 тисячі гривень вакцинованим українцям розпочнеться 13 грудня. Цього дня запускається пілот проєкту «єПідтримка», через який громадяни зможуть подавати заявки на виплати — прийом заявок із 19 по 29 грудня.

Про це повідомили премʼєр-міністр Денис Шмигаль та голова Мінцифри Михайло Федоров.

Щоб отримати 1 тисячу грн, необхідно мати COVID-сертифікат про повну вакцинацію у додатку «Дія», і тільки в ньому — не з порталу «Дія» і не паперовий. Подати заявку можна буде у додатку в кілька кліків, якщо ви громадянин України старше 18 років.

Також потрібна спеціальна карта «єПідтримка» — оформити її можна в одному з банків-партнерів, яких з кожним днем стає більше. Відкрити карту можна і онлайн, і офлайн. Отримати гроші на звичайну картку не можна.

Далі потрібно зайти у розділ «Послуги», вибирати «єПідтримка», картку для зарахувань «єПідтримка» та чекати надходження грошей.

Детальна інструкція тут.