Проект выплаты «1 тысячи от Зеленского» стартует 13 декабря. В правительстве рассказали, как получить деньги

Программа выплаты 1 тысячи гривен вакцинированным украинцам стартует 13 декабря. В этот день запускается пилот проекта «єПідтримка», через который граждане смогут подавать заявки на выплаты — прием заявок с 19 по 29 декабря.

Об этом сообщили премьер-министр Денис Шмыгаль и глава Минцифры Михаил Федоров.

Чтобы получить 1 тысячу гривен, необходимо иметь COVID-сертификат о полной вакцинации в приложении «Дія», и только в нем — не с портала «Дія» и не бумажный. Подать заявку можно будет в приложении в несколько кликов, если вы гражданин Украины старше 18 лет.

Также нужна специальная карта «єПідтримка» — оформить ее можно в одном из банков-партнеров, которых с каждым днем становится больше. Открыть карту можно и онлайн, и офлайн. Получить деньги на обычную карту нельзя.

Затем нужно зайти в раздел «Услуги», выбирать «єПідтримка», карту для зачислений «єПідтримка» и ожидать поступления денег.

Подробная инструкция здесь.