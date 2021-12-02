Кабмин увеличил до 8 миллиардов гривен общую сумму выплат для вакцинированных украинцев

Кабинет министров Украины на заседании 2 декабря решил увеличить до 8 миллиардов гривен общую сумму, которую с 19 декабря направят на выплаты вакцинированным украинцам. Сначала сумма этого фонда составляла 6 миллиардов гривен.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

«На старте программы получение средств будет происходить через приложение «Дія». Практическую помощь людям будут оказывать около 100 очных пунктов поддержки «Дії». Цель программы — поддержать пострадавший из-за пандемии бизнес и простимулировать вакцинацию», — отметил Шмигаль.