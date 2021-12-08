Зеленский подписал закон о выделении вакцинированным по тысяче гривен

Президент Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в госбюджет. Из него выделят 8 млрд гривен на выплату полностью вакцинированным украинцам.
Об этом сообщается на странице закона на сайте Верховной Рады.
7 декабря документ подписал глава парламента Руслан Стефанчук, а 8 декабря – Владимир Зеленский.
8 млрд гривен из государственного бюджета пойдут на программу «еПоддержка». Управлять этими средствами будет Министерство экономики. Заработает программа с 19 декабря.
- Напомним, 15 ноября президент Зеленский сообщил, что за вакцинацию от коронавируса обеими дозами украинцы получат по тысяче гривен. Их можно будет потратить только в определенных сферах: приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концерт или выставку или купить билеты для путешествий внутри страны, на внутренние железнодорожные и авиаперевозки.
- Выплачивать средства будут всем вакцинированным, а не только тем, кто сделал прививку после 19 декабря. Тысяча будет приходить на карту: украинцы в приложении «Дія» пройдут верификацию и получат специальную банковскую карту. Те, у кого «Дії» нет, получат деньги другим путем (механизм пока неизвестен). Денежные средства можно будет потратить в течение 4 месяцев.