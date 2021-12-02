Рада приняла закон о «вакцинационной тысяче» от Зеленского

Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла законопроект о выплате украинцам тысячи гривен за вакцинацию от коронавируса.
За соответствующее решение проголосовали 253 народных депутата.
Программа по выплате денег за прививку от коронавируса стартует 19 декабря, ее цель — поддержка пострадавшего в результате пандемии бизнеса и мотивация вакцинации. Выплачивать тысячу гривен будут всем вакцинированным, а не только тем, кто сделал прививку после 19 декабря.
Сначала получить средства можно будет только через приложение «Дія» (на специальную банковскую карту), впоследствии в правительстве обещали придумать варианты для тех, у кого нет смартфонов.
Потратить полученную тысячу можно в течение 4 месяцев.
- 15 ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что за вакцинацию от коронавируса обеими дозами украинцы получат по тысяче гривен. Их можно будет потратить на абонемент в спортзал или фитнес-клуб, билеты в кинотеатр, театр, музей, концерт или выставку или билеты на поездки по стране. Также деньги можно будет потратить на приобретение книг.
- 2 декабря Кабинет министров решил увеличить до 8 миллиардов гривен общую сумму, которую с 19 декабря направят на выплаты вакцинированным украинцам (ранее планировали потратить 6 миллиардов гривен).