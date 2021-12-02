Рада приняла закон о «вакцинационной тысяче» от Зеленского

Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла законопроект о выплате украинцам тысячи гривен за вакцинацию от коронавируса.

За соответствующее решение проголосовали 253 народных депутата.

Программа по выплате денег за прививку от коронавируса стартует 19 декабря, ее цель — поддержка пострадавшего в результате пандемии бизнеса и мотивация вакцинации. Выплачивать тысячу гривен будут всем вакцинированным, а не только тем, кто сделал прививку после 19 декабря.