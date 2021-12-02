Рада ухвалила закон про «вакцинаційну тисячу» від Зеленського

Верховна Рада у другому читанні і в цілому ухвалила законопроєкт про виплату українцям тисячі гривень за вакцинацію від коронавірусу.

За відповідне рішення проголосували 253 народні депутати.

Програма з виплати грошей за щеплення від коронавірусу стартує 19 грудня, її мета — підтримка бізнесу, який постраждав унаслідок пандемії, та мотивація вакцинації. Виплачувати тисячу гривень будуть усім вакцинованим, а не тільки тим, хто зробив щеплення після 19 грудня.