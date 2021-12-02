Рада ухвалила закон про «вакцинаційну тисячу» від Зеленського

Верховна Рада у другому читанні і в цілому ухвалила законопроєкт про виплату українцям тисячі гривень за вакцинацію від коронавірусу.
За відповідне рішення проголосували 253 народні депутати.
Програма з виплати грошей за щеплення від коронавірусу стартує 19 грудня, її мета — підтримка бізнесу, який постраждав унаслідок пандемії, та мотивація вакцинації. Виплачувати тисячу гривень будуть усім вакцинованим, а не тільки тим, хто зробив щеплення після 19 грудня.
Спочатку отримати кошти можна буде лише через додаток «Дія» (на спеціальну банківську картку), згодом в уряді обіцяли вигадати варіанти для тих, хто не має смартфонів.
Витратити отриману тисячу можна буде протягом 4 місяців.
- 15 листопада президент Володимир Зеленський повідомив, що за вакцинацію від коронавірусу обома дозами українці отримають по тисячі гривень. Їх можна буде витратити на абонемент у спортзал або фітнес-клуб, квитки в кінотеатр, театр, музей, концерт чи виставку або квитки для подорожей країною. Також гроші можна буде витратити на придбання книжок.
- 2 грудня Кабінет міністрів вирішив збільшити до 8 мільярдів гривень загальну суму, яку з 19 грудня спрямують на виплати вакцинованим українцям (раніше планували витратити 6 мільярдів гривень).