В Украине стартовала программа по выплате всем вакцинированным гражданам по 1 000 гривен

В Украине стартовала программа єПідтримка, которая предусматривает выплату по 1 000 гривен всем гражданам, прошедшим полный курс вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Неделю назад мы запустили пилот, на который регистрировалось более 4,5 млн. украинцев. В банках открыли уже 4,1 млн специальных карт. А 2,7 млн. украинцев подали свои заявки на выплату», — заявил Федоров.

Министр также напомнил порядок действий для получения средств. «Вы должны быть полностью вакцинированы и иметь «зеленый» сертификат COVID в приложении «Дія». А также быть гражданином Украины от 18 лет. Важно: чтобы получить выплату в 2021 году, необходимо подать заявку с 19 по 29 декабря. Обновляйте «Дію» и поддерживайте бизнес. Инструкция, как это сделать», — написал министр.

Он также подчеркнул, что деньги можно потратить на книги, спортзалы, билеты в кино, театр, музеи, концерты или поездки внутри Украины. Денежные средства выдаются на 4 месяца. Если за это время их не потратить, счет закроют.

«Расплачиваться можно будет онлайн и офлайн, но только на указанные категории украинского бизнеса. Банки будут распознавать ее при оплате картой с помощью МСС-кодов. Это код, который присваивается торговой точке и характеризует направление бизнеса. В случае оплаты картой єПідтримка, он должен совпадать с одним из кодов, указанных в постановлении Кабмина», — пояснил Федоров.

Потратить деньги на категории товаров и услуг, которых нет в перечне, перевести их на другую карту, снять наличными невозможно. Программа, по словам министра, реализуется только в приложении «Дія».

«Поэтому не ведитесь на мошенников. Киберполиция будет внимательно отслеживать все подозрительные ситуации и выплаты», — заявил Федоров.