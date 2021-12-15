ПриватБанк и Ощадбанк добавили возможность оформлять карту для тысячи гривен за вакцинацию

ПриватБанк и Ощадбанк запустили в своих мобильных приложениях возможность открывать электронную карту для получения тысячи гривен за вакцинацию от коронавируса.

Об этом оба банка сообщили в среду, 15 декабря.

В случае с ПриватБанком нужно открыть приложение «Приват24». Важно, что версия приложения должна быть обновлена: для этого нужно зайти в PlayMarket или AppStore и нажать кнопку «Обновить». После этого нужно открыть приложение, перейти в «Кошелек», нажать «Добавить» и выбрать карту «єПідтримка». Далее «Приват24» переадресует пользователя в приложение «Дія», где нужно будет подтвердить карту. Деньги начнут на нее заходить с 19 декабря. Действительной карта будет в течение четырех месяцев с момента получения средств. Соответственно, деньги нужно потратить за это время.