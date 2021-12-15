ПриватБанк та Ощадбанк додали можливість оформлювати картку для тисячі гривень за вакцинацію

ПриватБанк та Ощадбанк запустили у своїх мобільних додатках можливість відкривати електронну карту, щоб отримати тисячу гривень за вакцинацію від коронавірусу.

Про це обидва банки повідомили у середу, 15 грудня.

У випадку із ПриватБанком, треба відкрити додаток «Приват24». Важливим є те, що версія додатку має бути оновленою: для цього треба зайти у PlayMarket чи AppStore і натиснути кнопку «Оновити». Після цього треба відкрити додаток, перейти у «Гаманець», натиснути «Додати» і обрати картку «єПідтримка». Далі «Приват24» переадресує користувача у додаток «Дія», де потрібно буде підтвердити картку. Гроші почнуть на неї заходити з 19 грудня. Дійсною картка буде протягом чотирьох місяців з моменту отримання коштів. Відповідно, гроші треба витратити за цей час.