ПриватБанк та Ощадбанк додали можливість оформлювати картку для тисячі гривень за вакцинацію

ПриватБанк та Ощадбанк запустили у своїх мобільних додатках можливість відкривати електронну карту, щоб отримати тисячу гривень за вакцинацію від коронавірусу.
Про це обидва банки повідомили у середу, 15 грудня.
У випадку із ПриватБанком, треба відкрити додаток «Приват24». Важливим є те, що версія додатку має бути оновленою: для цього треба зайти у PlayMarket чи AppStore і натиснути кнопку «Оновити». Після цього треба відкрити додаток, перейти у «Гаманець», натиснути «Додати» і обрати картку «єПідтримка». Далі «Приват24» переадресує користувача у додаток «Дія», де потрібно буде підтвердити картку. Гроші почнуть на неї заходити з 19 грудня. Дійсною картка буде протягом чотирьох місяців з моменту отримання коштів. Відповідно, гроші треба витратити за цей час.
Що стосується Ощадбанку, то додаток «Ощад 24/7» також має бути оновленим до останньої версії (це можна зробити у PlayMarket чи AppStore). Далі в головному меню «Ощад 24/7» вгорі праворуч натиснути «+» та обрати «Замовити картку» — «єПідтримка». Потім з 20 грудня в застосунку «Дія» (розділ «Послуги») подати заявку на отримання коштів, обрати відкриту картку «єПідтримка» та очікувати на гроші. Термін дії — 4 місяці з дня зарахування коштів.
Зазначимо, що тисячу гривень можна також отримати через monobank, A-Банк, Альфа-Банк та Укргазбанк.
- 15 листопада президент Зеленський повідомив, що за вакцинацію від коронавірусу обома дозами українці отримають по тисячі гривень. Їх можна буде витратити лише у певних сферах: придбати абонемент у спортзал або фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концерт, виставку чи придбати книги. Або купити квитки для мандрівок всередині країни, на внутрішні залізничні та авіаперевезення. Пенсіонери зможуть на ці гроші придбати ліки. На виплати Кабмін виділив 8 мільярдів гривень.
- Щоб отримати тисячу грн, необхідно мати COVID-сертифікат про повну вакцинацію у додатку «Дія», і тільки в ньому — не з порталу «Дія» і не паперовий. Подати заявку можна буде у додатку в кілька кліків, якщо ви громадянин України віком старший за 18 років.