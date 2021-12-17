Країни G7 назвали штам «Омікрон» найбільшою загрозою охороні здоров’я в усьому світі

«Міністри, глибоко стурбовані зростанням кількості випадків захворювання, погодилися з тим, що ці події [повʼязані з «Омікроном»] слід розглядати як найсерйознішу поточну загрозу для глобальної охорони здоровʼя», — зазначили вони.

Про це йдеться у спільній заяві G7.

У зв’язку з цим міністри наголосили на важливості співпраці та обміну інформацією. Вони вважають, що це стане ключем до вирішення ситуації.

«Міністри наголосили на важливості рівного доступу до діагностики, секвенування геному, до вакцин і терапевтичних засобів. Вони також погодилися зі зростанням важливості бустерних кампаній і регулярних тестів разом із постійними нефармацевтичними заходами», — йдеться в заяві.