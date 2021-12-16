Дослідження: «Омікрон» вражає бронхи у 70 разів швидше за інші штами коронавірусу

Як з’ясувалося, через 24 години після зараження вірусні частинки «Омікрону» розмножувалися у бронхах у 70 разів швидше, ніж частинки штаму «Дельта» та інших варіантів вірусу.

Науковці досліджували, як «Омікрон» впливає на людські легені. Для цього вони використовували легеневу тканину, видалену задля лікування, яку зазвичай викидають.

Штам коронавірусу «Омікрон» здатний інфікувати людину в 70 разів швидше, якщо порівняти з «Дельтою» та початковим варіантом.

Водночас «Омікрон» виявився у понад 10 разів менш ефективним в уражених легеневих тканинах, ніж початковий варіант вірусу. У зв’язку з цим вчені припустили, що «Омікрон» спричиняє меншу тяжкість захворювання.

«Важливо зазначити, що тяжкість захворювання у людей визначається не лише реплікацією вірусу, але й імунною відповіддю господаря на інфекцію, що може призвести до порушення регуляції вродженої імунної системи, тобто до цитокінового шторму [коли імунітет починає знищувати свій організм]», — заявив доктор Майкл Чан Чи-вай, головний дослідник Центру імунології та інфекцій.

Також дослідники зазначили, що дуже заразний вірус може викликати більш тяжкий перебіг захворювання та підвищену смертність, навіть якщо сам він менш патогенний.