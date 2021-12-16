Дослідження: «Омікрон» вражає бронхи у 70 разів швидше за інші штами коронавірусу

Штам коронавірусу «Омікрон» здатний інфікувати людину в 70 разів швидше, якщо порівняти з «Дельтою» та початковим варіантом.
Про це свідчать результати дослідження Університету Гонконгу.
Науковці досліджували, як «Омікрон» впливає на людські легені. Для цього вони використовували легеневу тканину, видалену задля лікування, яку зазвичай викидають.
Як з’ясувалося, через 24 години після зараження вірусні частинки «Омікрону» розмножувалися у бронхах у 70 разів швидше, ніж частинки штаму «Дельта» та інших варіантів вірусу.
Водночас «Омікрон» виявився у понад 10 разів менш ефективним в уражених легеневих тканинах, ніж початковий варіант вірусу. У зв’язку з цим вчені припустили, що «Омікрон» спричиняє меншу тяжкість захворювання.
«Важливо зазначити, що тяжкість захворювання у людей визначається не лише реплікацією вірусу, але й імунною відповіддю господаря на інфекцію, що може призвести до порушення регуляції вродженої імунної системи, тобто до цитокінового шторму [коли імунітет починає знищувати свій організм]», — заявив доктор Майкл Чан Чи-вай, головний дослідник Центру імунології та інфекцій.
Також дослідники зазначили, що дуже заразний вірус може викликати більш тяжкий перебіг захворювання та підвищену смертність, навіть якщо сам він менш патогенний.
- 11 листопада в Ботсвані виявили новий штам коронавірусу «Омікрон» (B.1.1.529). Але першими про нього повідомили представники МОЗ із Південно-Африканської Республіки. Вони провели кілька досліджень і виявили дуже швидке поширення цього штаму в деяких регіонах країни. Учені вважають, що він може бути небезпечнішим за всі відомі штами. Його ускладнена мутація, імовірно, дозволяє оминати захист антитіл. Випадки зараження вже зафіксували на всіх континентах, окрім Антарктиди.
- Через штам багато країн світу закрилися від Південної Африки та посилили карантин. 13 грудня було підтверджено перший випадок смерті у пацієнта з «Омікроном».
- Україна ухвалила рішення, що ті, хто прибуватиме із Африки, мають пройти обов’язкову 14-денну самоізоляцію.
- Є побоювання, що з часом B.1.1.529 може переходити у важку форму. Відомо, що штам здатний заражати вакцинованих, а також людей з імунітетом. Компанія Pfizer вже заявила, що проти «Омікрону» необхідно щепити трьома дозами вакцини.