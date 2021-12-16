Исследование: «Омикрон» поражает бронхи в 70 раз быстрее других штаммов коронавируса

Как выяснилось, через 24 часа после заражения вирусные частицы «Омикрона» размножались в бронхах в 70 раз быстрее, чем частицы штамма «Дельта» и других вариантов вируса.

Ученые изучали, как «Омикрон» влияет на человеческие легкие. Для этого они использовали легочную ткань, удаленную для лечения, которую обычно выбрасывают.

Штамм коронавируса «Омикрон» способен инфицировать человека в 70 раз быстрее, чем «Дельта» и начальный вариант.

В то же время «Омикрон» оказался более чем в 10 раз менее эффективным в пораженных легочных тканях, чем начальный вариант вируса. Поэтому ученые предположили, что «Омикрон» влечет за собой меньшую тяжесть заболевания.

«Важно отметить, что тяжесть заболевания у людей определяется не только репликацией вируса, но и иммунным ответом организма на инфекцию, что может привести к нарушению регуляции врожденной иммунной системы, то есть к цитокиновому шторму [когда иммунитет начинает уничтожать свой организм]», — заявил доктор Майкл Чан Чи-вай, главный исследователь Центра иммунологии и инфекции.

Также исследователи отметили, что очень заразный вирус может вызвать более тяжелое течение заболевания и повышенную смертность, даже если он менее патогенен.