Ізраїль продовжив заборону на в’їзд іноземців до кінця грудня

В Ізраїлі через пандемію коронавірусу вирішили продовжити заборону на в’їзд для іноземців до 29 грудня. Так само продовжено обмеження на виїзд із країни.
Про це повідомляється на сторінці премʼєр-міністра Ізраїлю Нафталі Бенета у Facebook.
«Під час телефонного голосування уряд затвердив продовження правил, що обмежують вʼїзд та виїзд із Ізраїлю, на додаткові 7 днів до середи, 29 грудня 2021 року», — написав він.
Окрім цього, міністри Ізраїлю схвалили внесення Великої Британії та Данії до списку «червоних» країн з 00:00 п’ятниці, 17 грудня. Потрапити в Ізраїль або виїхати до країн із «червоного» списку можна лише після отримання спеціального дозволу.
- Наприкінці листопада Ізраїль через новий штам коронавірусу «Омікрон» вирішив закрити кордони для іноземців на 2 тижні.
- 11 листопада в Ботсвані виявили новий штам коронавірусу «Омікрон» (B.1.1.529). Але першими про нього повідомили представники МОЗ із Південно-Африканської Республіки. Вони провели кілька досліджень і виявили дуже швидке поширення цього штаму в деяких регіонах країни. Учені вважають, що він може бути небезпечнішим за всі відомі штами. Його ускладнена мутація, імовірно, дозволяє оминати захист антитіл. Випадки зараження вже зафіксували на всіх континентах, окрім Антарктиди.
- Через штам багато країн світу закрилися від Південної Африки та посилили карантин. 13 грудня було підтверджено перший випадок смерті у пацієнта з «Омікроном».
- Україна ухвалила рішення, що ті, хто прибуватиме із Африки, мають пройти обов’язкову 14-денну самоізоляцію.
- Попередні аналізи свідчать про те, що штам у чотири рази заразніший за «Дельту», але хвороба минає у легкій формі. Проте є побоювання, що з часом B.1.1.529 може переходити у важку форму. Відомо, що штам здатний заражати вакцинованих, а також людей з імунітетом. Компанія Pfizer вже заявила, що проти «Омікрону» необхідно щепити трьома дозами вакцини.