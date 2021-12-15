Ізраїль продовжив заборону на в’їзд іноземців до кінця грудня

В Ізраїлі через пандемію коронавірусу вирішили продовжити заборону на в’їзд для іноземців до 29 грудня. Так само продовжено обмеження на виїзд із країни.

Про це повідомляється на сторінці премʼєр-міністра Ізраїлю Нафталі Бенета у Facebook.