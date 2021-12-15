Італія заборонила вʼїзд вакцинованим туристам з України, а Польща вимагатиме ПЛР-тести

З 16 грудня через поширення штаму коронавірусу «Омікрон» Італія закриє кордони для українських туристів, навіть повністю вакцинованих. Нові правила діятимуть щонайменше до 31 січня 2022 року.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Пропустять до Італії лише власників виду на проживання, тих, хто їде в країну на роботу, навчання, лікування або за важливою потребою. В окремих випадках і за наявності аргументованих підстав можуть дозволити вʼїзд особам, які перебувають у любовних стосунках з італійцями.

Утім, перелічені вище особи повинні пройти 10-денний карантин після прибуття до Італії, незалежно від статусу вакцинації.

Як повідомляється на сайті МЗС, Польща відсьогодні, 15 грудня, почала вимагати у всіх людей, які прибувають не з країн ЄС, негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту. Це стосується й вакцинованих людей.

Тести повинні бути зроблені не раніше ніж за 24 години до перетину кордону, а документ про це має бути польською або англійською.