Латвія та Румунія оновили умови вʼїзду для громадян України. Вони стосуються ПЛР-тестів

Латвія та Румунія оновили умови вʼїзду для громадян України.

Як повідомляє посольство України в Латвійській Республіці, сьогодні, 9 грудня, українці зможуть безкоштовно здати ПЛР-тест на коронавірус в аеропорту Риги після прибуття.

Латвійські прикордонники можуть вимагати пройти тест. Також його можуть пройти громадяни України, які мають COVID-сертифікати з QR-кодом, що згенеровані в додатку «Дія».

Зараз у країні діє вибіркове тестування на коронавірус усіх, хто вʼїжджає. Пускають до країни без перешкод щеплених людей із сертифікатами. Без сертифікатів, але з ПЛР-тестом можна вʼїхати лише у виняткових, не туристичних випадках.

Румунія з 10 грудня до 8 січня 2022 року вимагатиме при вʼїзді ПЛР-тест навіть у вакцинованих українців, повідомляє Держприкордонслужба. Без негативного результату тесту, зробленому не більше ніж за 48 годин до вʼїзду, відправлять на 14-денний карантин.