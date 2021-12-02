Кіпр посилює правила вʼїзду через штам Omicron. Вакциновані туристи повинні робити ПЛР-тести після прибуття до країни

З 6 грудня Кіпр змінює правила вʼїзду для громадян України віком від 12 років. Українці щонайменше до 10 січня будуть зобов’язані робити ПЛР-тести на коронавірус після прибуття до країни.

Про це повідомляється на сторінці консульського відділу посольства України в Республіці Кіпр.

Як зазначається, такі заходи уряд Кіпру запровадив для стримування пандемії та захисту системи охорони здоров’я від збільшення кількості госпіталізацій хворих на COVID-19 у зв’язку з поширенням нового варіанту коронавірусу Omicron.