Кіпр посилює правила вʼїзду через штам Omicron. Вакциновані туристи повинні робити ПЛР-тести після прибуття до країни

З 6 грудня Кіпр змінює правила вʼїзду для громадян України віком від 12 років. Українці щонайменше до 10 січня будуть зобов’язані робити ПЛР-тести на коронавірус після прибуття до країни.
Про це повідомляється на сторінці консульського відділу посольства України в Республіці Кіпр.
Як зазначається, такі заходи уряд Кіпру запровадив для стримування пандемії та захисту системи охорони здоров’я від збільшення кількості госпіталізацій хворих на COVID-19 у зв’язку з поширенням нового варіанту коронавірусу Omicron.
ПЛР-тести зобов’язані робити усі люди після прибуття до Кіпру повітряним або морським транспортом, незалежно від країни відправлення та наявності в них документів про вакцинацію чи одужання від коронавірусу.
Окремо наголошується, що ПЛР-тест оплачуватимуть самі пасажири.
Водночас пасажири, які в’їжджають в країну з портів для короткочасного відвідування, повинні мати негативний сертифікат ПЛР-тесту терміном до 72 годин, а на Кіпрі вони повинні зробити експрес-тести на антиген коштом республіки.
Наразі в аеропортах Ларнака та Пафос вже запровадили вибіркове ПЛР-тестування пасажирів на коронавірус. Воно триватиме до 6 грудня.
- 9 листопада посли країн-членів Європейського Союзу виключили Україну та Сінгапур з переліку безпечних для подорожей країн, однак кожна держава окремо буде ухвалювати, чи забороняти українцям вʼїзд. Майже всі країни-члени ЄС залишили можливість в’їзду з туристичною метою для вакцинованих українців. Повністю заборонили в’їзд туристам поки лише Болгарія, Бельгія, Мальта й Австрія (там запровадили локдаун для всіх громадян).