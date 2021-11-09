Кіпр зберіг можливість в’їзду для українців — попри рекомендацію ЄС

Попри рекомендацію Ради Європейського Союзу виключити Україну з переліку країн, безпечних для подорожей, Кіпр зберіг можливість вʼїзду для українців.

Про це написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter.

За словами міністра, Кіпр став першою країною Євросоюзу, яка попри рішення Ради ЄС зберегла можливість в’їзду для українців. «Умови: повна вакцинація або негативні тести (до і після прибуття). МЗС працює з партнерами задля збереження свободи подорожей українців», — додав Кулеба.

У вівторок посли країн-членів Європейського Союзу виключили Україну та Сінгапур з переліку безпечних для подорожей країн, однак кожна держава окремо буде ухвалювати, чи забороняти українцям вʼїзд.

У МЗС України пояснили, що Європейський Союз врахував прогрес вакцинації у всьому світі та нещодавно змінив підхід до тимчасових обмежень на туристичні подорожі. Він рекомендував державам-членам ЄС відкривати кордони для повністю вакцинованих мандрівників за умови, якщо вони здадуть тест під час перетину кордону.