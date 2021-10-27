Болгарія з 30 жовтня закриває вʼїзд для туристів з України

Уряд Болгарії заборонив з 30 жовтня вʼїзд з туристичною метою для українців.
Про це повідомляє посольство України.
Рішення ухвалило Міністерство охорони здоровʼя Болгарії, віднісши Україну до «червоної» зони поширення коронавірусу. З 30 жовтня до країни пускатимуть лише тих, хто має дозвіл на постійне та довгострокове проживання на території Болгарії, та членів їхніх сімей.
Їм можна буде вʼїхати після пред’явлення цифрового COVID-сертифікату ЄС про вакцинацію чи перенесення хвороби, одночасно з негативним результатом ПЛР-тесту, який зробили за 72 години до в’їзду в країну.
Діти віком від 12 до 18 років мають предʼявити негативний результат ПЛР-тесту, який зробили за 72 години до в’їзду. У разі ненадання таких документів подорожувальники мають відбути 10-денний карантин.
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