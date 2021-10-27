Болгария с 30 октября закрывает въезд для туристов из Украины

Правительство Болгарии запретило с 30 октября въезд с туристической целью для украинцев.

Об этом сообщает посольство Украины.

Решение приняло Министерство здравоохранения Болгарии, отнеся Украину к «красной» зоне распространения коронавируса. С 30 октября в страну будут пускать только владельцев разрешения на постоянное и долгосрочное проживание на территории Болгарии и членов их семей.

Им можно будет въехать после предъявления цифрового COVID-сертификата ЕС о вакцинации или о выздоровлении, одновременно с отрицательным результатом ПЦР-теста, который сделан за 72 часа до въезда в страну.

Дети от 12 до 18 лет должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, который сделан за 72 часа до въезда. В случае непредоставления таких документов, путешествующие должны пройти 10-дневный карантин.