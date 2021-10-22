Мальта закрыла границу для туристов из Украины — вакцинированным въезд также запрещен

Мальта отнесла Украину к «темно-красной» зоне. Это означает, что украинцам запрещено въезжать на территорию страны с целью туризма.

Попасть на Мальту украинцы теперь смогут только в особых случаях. В частности, речь идет о возвращении постоянных жителей для длительного пребывания или репатриации, а также для усыновления, воссоединения супругов, партнеров или ребенка с родителями.

Для въезда в страну людям нужно будет получить разрешение от мальтийской власти, заполнить специальную форму, предоставить негативный ПЦР-тест на коронавирус, отбыть 14 дней карантина с момента прибытия на Мальту. В то же время люди, которые не имеют жилья на Мальте, должны находиться на карантине в официально установленном месте за свой счет.