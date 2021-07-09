С середины июля на Мальту не будут пускать без сертификата вакцинации от коронавируса

С 14 июля на Мальту не будут пускать без сертификата о прививке от COVID-19.

Об этом сообщает Malta Today.

Начиная с 14 июля, те, кто въезжают в страну, должны будут предоставить признанный Мальтой, Европейским Союзом или Великобританией сертификат о прививке от COVID-19.