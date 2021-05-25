Мальта объявила, что стала первой страной ЕС с коллективным иммунитетом к коронавирусу

В Министерстве здравоохранения Мальты заявили, что страна стала первой в Европейском Союзе, где сформирован коллективный иммунитет к коронавирусу — 70% взрослого населения сделало хотя бы одну прививку.
Об этом сообщает Reuters.
Глава Минздрава Мальты Крис Ферне также уточнил, что почти половина взрослого населения страны (около 42%) уже получила две дозы вакцины против коронавируса. Министр отмечает, что прививки в стране делают «каждые пять секунд».
Он также отметил, что граждане, которые прошли полную вакцинацию, с июля не будут обязаны носить защитные маски на улице. Однако ношение для них останется еще обязательным в помещениях.
На Мальте, население которой составляет около полмиллиона человек, с начала пандемии коронавируса выявили более 30 тысяч случаев коронавируса.
С 24 мая в стране ослабили карантин — позволили посещения тренажерных залов и бассейнов, а время работы ресторанов продлили до полуночи (ранее они могли работать до 17:00).
- Отметим, Совет Евросоюза рекомендовал открыть границы ЕС для туристов, которые прошли курс вакцинации. Пускать предлагается туристов, которые были вакцинированы препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (EMA) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Среди них вакцины Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, а также Sinopharm. Российских вакцин среди них нет.
- С 15 июня в странах Европейского Союза будут действовать санитарные сертификаты, содержащие информацию о прививках, результатах ПЦР-тестов и другие данные для облегчения путешествий во время пандемии коронавируса.