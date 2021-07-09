З середини липня на Мальту не пускатимуть без сертифіката вакцинації від коронавірусу

З 14 липня на Мальту не пускатимуть без сертифіката про щеплення від COVID-19.

Про це повідомляє Malta Today.

Починаючи з 14 липня, ті, хто вʼїжджають до країни, повинні будуть надати визнаний Мальтою, Європейським Союзом або Великою Британією сертифікат про щеплення від COVID-19.