Дания изменила правила въезда для украинцев

Правительство Дании изменило правила въезда для украинцев. В стране решили отказаться от стандартной «цветной» схемы с разными государствами мира и ввели единые для всех правила.

Об этом пишет посольство Украины в Дании в своем Facebook.

С 25 октября украинцы могут въехать в Данию без теста и самоизоляции по прибытии. Для этого необходимо иметь сертификат о вакцинации препаратами, признанными в ЕС (AstraZeneca, Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna). Сертификат может быть как в бумажном виде (международный или с портала «Дія»), так и в цифровом (в приложении «Дія»).

Невакцинированные украинцы тоже смогут попасть в Данию. Для этого нужно в течение 24 часов после въезда сдать тест на коронавирус.

Переболевшие в течение года до въезда в Данию могут предоставить соответствующую справку и не сдавать тест. Для этого нужно будет показать справку о положительном ПЦР-тесте на коронавирус, который был сделан не менее чем за 14 дней до въезда.