Данія змінила правила в’їзду для українців

Уряд Данії змінив правила в’їзду для українців. У країні вирішили відмовитися від стандартної «кольорової» схеми з різними державами світу та ввели єдині для всіх правила.

Про це пише посольство України в Данії у своєму Facebook.

З 25 жовтня українці можуть в’їхати в Данію без тесту та самоізоляції після прибуття. Для цього потрібно мати сертифікат про вакцинацію препаратами, визнаними в ЄС (AstraZeneca, Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna). Сертифікат може бути як у паперовому вигляді (міжнародний або з порталу «Дія»), так і в цифровому (у додатку «Дія»).

Невакциновані українці теж зможуть потрапити в Данію. Для цього потрібно після прильоту протягом 24 годин здати тест на коронавірус.

Ті, хто перехворів на коронавірус протягом року до в’їзду в Данію, можуть надати відповідну довідку та не здавати тест. Для цього потрібно буде показати довідку про позитивний ПЛР-тест на коронавірус, який був зроблений не менш ніж за 14 днів до в’їзду.