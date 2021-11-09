Кипр сохранил возможность въезда для украинцев — несмотря на рекомендацию ЕС

Несмотря на рекомендацию Совета Европейского Союза исключить Украину из стран, безопасных для путешествий, Кипр сохранил возможность въезда для украинцев.

Об этом написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

По словам министра, Кипр стал первой страной Евросоюза, которая, несмотря на решение Совета ЕС, сохранила возможность въезда для украинцев. «Условия: полная вакцинация или отрицательные тесты (до и по прибытии). МИД работает с партнерами, чтобі сохраненить свободу путешествий для украинцев», — добавил Кулеба.

Во вторник послы стран-членов Европейского Союза исключили Украину и Сингапур из перечня безопасных для путешествий стран, однако каждое государство будет отдельно решать, запрещать ли украинцам въезд.

В МИДе Украины объяснили, что Европейский Союз учел прогресс вакцинации по всему миру и недавно изменил подход к временным ограничениям на путешествия. Он рекомендовал государствам-членам ЕС открывать границы для полностью вакцинированных путешественников при условии, что они сдадут тест во время пересечения границы.