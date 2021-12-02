Кипр ужесточает правила въезда из-за штамма Omicron. Вакцинированные туристы должны делать ПЦР-тесты по прибытии в страну

С 6 декабря Кипр изменяет правила въезда для граждан Украины с 12 лет. Украинцы по меньшей мере до 10 января будут обязаны делать ПЦР-тесты на коронавирус по прибытии в страну.
Об этом сообщается на странице консульского отдела посольства Украины в Республике Кипр.
Как отмечается, такие меры правительство Кипра ввело для сдерживания пандемии и защиты системы здравоохранения от увеличения количества госпитализаций больных COVID-19 в связи с распространением нового варианта коронавируса Omicron.
ПЦР-тесты обязаны делать все люди по прибытии в Кипр воздушным или морским транспортом, независимо от страны отправления и наличия у них документов о вакцинации или выздоровлении от коронавируса.
Отдельно отмечается, что ПЦР-тест будут оплачивать сами пассажиры.
В то же время пассажиры, въезжающие в страну из портов для кратковременного посещения, должны иметь отрицательный сертификат ПЦР-тест сроком до 72 часов, а на Кипре они должны сделать экспресс-тесты на антиген за средства республики.
В аэропортах Ларнака и Пафос уже ввели выборочное ПЦР-тестирование пассажиров на коронавирус. Оно продлится до 6 декабря.
- 9 ноября послы стран-членов Европейского Союза исключили Украину и Сингапур из перечня безопасных для путешествий стран, однако каждое государство будет отдельно принимать решение, запрещать ли украинцам въезд. Почти все страны-члены ЕС оставили возможность въезда с туристической целью для вакцинированных украинцев. Полностью запретили въезд туристам пока только Болгария, Бельгия, Мальта и Австрия (там ввели локдаун для всех граждан).