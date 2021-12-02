Кипр ужесточает правила въезда из-за штамма Omicron. Вакцинированные туристы должны делать ПЦР-тесты по прибытии в страну

С 6 декабря Кипр изменяет правила въезда для граждан Украины с 12 лет. Украинцы по меньшей мере до 10 января будут обязаны делать ПЦР-тесты на коронавирус по прибытии в страну.

Об этом сообщается на странице консульского отдела посольства Украины в Республике Кипр.

Как отмечается, такие меры правительство Кипра ввело для сдерживания пандемии и защиты системы здравоохранения от увеличения количества госпитализаций больных COVID-19 в связи с распространением нового варианта коронавируса Omicron.