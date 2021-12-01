Франція посилює правила в’їзду — тепер тест на коронавірус потрібен усім

Уряд Франції ухвалив рішення посилити правила в’їзду через поширення нового штаму коронавірусу «Омікрон». Вони стосуватимуться тих, хто в’їжджає в країну з-за меж ЄС.
Про це пише The Local.
Нові правила запрацюють з суботи, 4 грудня. Для в’їзду в країну усі повинні здати ПЛР-тест або тест на антиген за 48 годин. Це стосується і вакцинованих, і невакцинованих.
Водночас ті, хто приїжджають у Францію з іншої країни-члена ЄС, будуть здавати тест лише, якщо невакциновані.
Франція пускає до себе лише вакцинованих туристів з України. Невакциновані українці можуть в’їхати лише за наявності «нагальної необхідності», яка не передбачає в’їзд з метою туризму.
- 11 листопада в Ботсвані виявили новий штам коронавірусу «Омікрон» (B.1.1.529). Але першими про нього повідомили представники МОЗ із Південно-Африканської Республіки. Вони провели кілька досліджень і виявили дуже швидке поширення цього штаму в деяких регіонах країни. Учені вважають, що він може бути небезпечнішим за усі відомі штами. Його ускладнена мутація, імовірно, дозволяє оминати захист антитіл. Випадки зараження вже зафіксували в Європі, Австралії, США та Канаді.
- Через штам багато країн світу запровадили обмеження на поїздки своїх громадян у ПАР, Ботсвану, Лесото, Есватіні, Зімбабве, Намібію та Мозамбік. Україна ухвалила рішення, що всі, хто прибуватимуть із цих країн, мають пройти обов’язкову 14-денну самоізоляцію.