Франция ужесточает правила въезда — теперь тест на коронавирус нужен всем

Правительство Франции приняло решение усилить правила въезда из-за распространения нового штамма коронавируса «Омикрон». Они будут касаться въезжающих в страну из-за пределов ЕС.

Об этом пишет The Local.

Новые правила заработают с субботы, 4 декабря. Для въезда в страну все должны сдать ПЦР-тест или тест на антиген за 48 часов. Это касается и вакцинированных, и невакцинированных.

В то же время те, кто приезжают во Францию из другой страны-члены ЕС, будут сдавать тест, только если невакцинированы.

Франция пускает только вакцинированных туристов из Украины. Невакцинированные украинцы могут въехать только при наличии «срочной необходимости», которая не предусматривает въезд с целью туризма.