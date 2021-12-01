Франция ужесточает правила въезда — теперь тест на коронавирус нужен всем

Правительство Франции приняло решение усилить правила въезда из-за распространения нового штамма коронавируса «Омикрон». Они будут касаться въезжающих в страну из-за пределов ЕС.
Об этом пишет The Local.
Новые правила заработают с субботы, 4 декабря. Для въезда в страну все должны сдать ПЦР-тест или тест на антиген за 48 часов. Это касается и вакцинированных, и невакцинированных.
В то же время те, кто приезжают во Францию из другой страны-члены ЕС, будут сдавать тест, только если невакцинированы.
Франция пускает только вакцинированных туристов из Украины. Невакцинированные украинцы могут въехать только при наличии «срочной необходимости», которая не предусматривает въезд с целью туризма.
- 11 ноября в Ботсване был обнаружен новый штамм коронавируса «Омикрон» (B.1.1.529). Но первыми о нем сообщили представители Минздрава из Южно-Африканской Республики. Они провели несколько исследований и нашли очень быстрое распространение этого штамма в некоторых регионах страны. Ученые считают, что он может быть опаснее всех известных штаммов. Его усложненная мутация, вероятно, позволяет обходить защиту антител. Случаи заражения уже зафиксировали в Европе, Австралии, США и Канаде.
- Из-за штамма многие страны мира ввели ограничения на поездки своих граждан в ЮАР, Ботсвану, Лесото, Эсватини, Зимбабве, Намибию и Мозамбик. Украина приняла решение, что все прибывающие из этих стран должны пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию.