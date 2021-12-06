США посилили правила в’їзду — скоротили термін дії тестів на коронавірус

У США ухвалили рішення посилити правила в’їзду для людей з усіх держав. Це стосується як вакцинованих, так і невакцинованих.
Про це повідомляється на сайті Білого дому.
Нові вимоги стосуються лише тих, хто прибуває до країни літаком. Усі вони мають надати негативний тест на коронавірус, зроблений не раніше ніж за 24 години до в’їзду. Раніше тест був дійсним протягом 72 годин.
Ці правила розповсюджуються на всіх людей віком від 2 років. У США також нагадали, що до 18 березня в літаках, аеропортах, поїздах і автобусах продовжили масковий режим. Штраф за відсутність маски — $500—3 000.
- 11 листопада в Ботсвані виявили новий штам коронавірусу «Омікрон» (B.1.1.529). Першими про нього повідомили представники МОЗ із Південно-Африканської Республіки. Вони провели кілька досліджень і виявили дуже швидке поширення цього штаму в деяких регіонах країни. Учені вважають, що він може бути небезпечнішим за всі відомі штами. Його ускладнена мутація, імовірно, дозволяє оминати захист антитіл. Випадки зараження вже зафіксували в Європі, Австралії, США та Канаді.
- Через штам багато країн світу запровадили обмеження на поїздки своїх громадян у ПАР, Ботсвану, Лесото, Есватіні, Зімбабве, Намібію та Мозамбік. Україна ухвалила рішення, що всі, хто прибуватиме з цих країн, мають пройти обов’язкову 14-денну самоізоляцію.