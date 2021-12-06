США ужесточили правила въезда — сократили срок действия тестов на коронавирус

В США приняли решение ужесточить правила въезда для людей из всех стран. Это касается как вакцинированных, так и невакцинированных.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Новые требования касаются только прибывающих в страну самолетом. Все они должны продемонстрировать отрицательный тест на коронавирус, который сделан не раньше чем за 24 часа до въезда. Ранее тест был действителен 72 часа.

Эти правила распространяются на всех людей старше 2 лет. Также там напомнили, что до 18 марта в самолетах, аэропортах, поездах и автобусах продлили масочный режим. Штраф за отсутствие маски – $500-$3 000.