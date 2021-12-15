Італія продовжила надзвичайний стан, запроваджений через коронавірус

В Італії вирішили продовжити надзвичайний стан, запроваджений минулого року у звʼязку з пандемією коронавірусу, до 31 березня 2022 року.

Відповідне рішення ухвалив уряд країни 14 грудня.

Як зазначається, це дозволяє розширити повноваження начальника Управління з питань цивільного захисту та Надзвичайного уповноваженого з питань здійснення та координації заходів щодо стримування та протидії надзвичайній епідеміологічній ситуації.