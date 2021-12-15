Италия продлила чрезвычайное положение, введенное из-за коронавируса

В Италии решили продлить чрезвычайное положение, введенное в прошлом году в связи с пандемией коронавируса, до 31 марта 2022 года.

Соответствующее решение приняло правительство 14 декабря.

Как отмечается, это позволяет расширить полномочия начальника Управления по вопросам гражданской защиты и Чрезвычайного уполномоченного по осуществлению и координации мероприятий по сдерживанию и противодействию чрезвычайной эпидемиологической ситуации.