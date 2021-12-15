Италия запретила въезд вакцинированным туристам из Украины, а Польша будет требовать ПЦР-тесты

С 16 декабря из-за распространения штамма коронавируса «Омикрон» Италия закроет границы для украинских туристов, даже для полностью вакцинированных. Новые правила будут действовать минимум до 31 января 2022 года.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

Пропустят в Италию только владельцев вида на жительство, тех, кто едет в страну на работу, учебу, лечение или по важной необходимости. В отдельных случаях и при наличии аргументированных оснований могут разрешить въезд лицам, которые состоят в любовных отношениях с итальянцами.

Впрочем, вышеперечисленные лица должны пройти 10-дневный карантин по прибытии в Италию, вне зависимости от статуса вакцинации.

Как сообщается на сайте МИД, Польша с 15 декабря начала требовать у всех людей, которые прибывают не из стран ЕС, негативный результат ПЦР-теста или экспресс-теста. Это касается и вакцинированных людей.

Тест должны быть сделан не раньше чем за 24 часа до пересечения границы, а соответствующий документ должен быть на польском или английском языке.