Брат голови Окружного адмінсуду Києва Юрій Зонтов вийшов із СІЗО під заставу

Рідний брат голови Окружного адміністративного суду Києва Юрій Зонтов вийшов із слідчого ізолятора. За нього внесли заставу у 7,6 мільйона гривень.
Цю інформацію «Бабелю» підтвердив адвокат Зонтова Олександр Корнага. Джерело «Бабеля» у правоохоронних органах повідомило, що заставу внесли у понеділок, 14 грудня.
На Зонтова одягли електронний браслет. Йому заборонено спілкуватися зі свідками та особами, які проходять у його справі, а також залишати Київ та область. Крім цього, він повинен прибувати на кожну вимогу суду або прокурора і здати на зберігання закордонний паспорт.
- 6 квітня НАБУ затримало двох адвокатів. Один з них — Юрій Зонтов, брат глави Окружного адмінсуду Павла Вовка. Зонтов також виявився працівником Служби зовнішньої розвідки, звідки його звільнили після затримання. Другий адвокат — Юрій Донець. Їх затримали під час одержання $100 тисяч. За ці гроші вони обіцяли допомогти винести «зручне» судове рішення.
- 7 квітня Зонтову та Донцю повідомили про підозру, а сам Вовк назвав затримання й обшуки в суді «провокацією» з боку НАБУ і «помстою».
- НАБУ повідомило, що під час обшуку в адвокатів виявили понад $3,7 мільйона, €840 тисяч, £20 тисяч, 230 тисяч гривень і 100 шекелів. Також правоохоронці виявили золоті злитки й антикваріат.
- 9 квітня суд заарештував Зонтова на два місяці із заставою понад 35 мільйонів гривень, а 30 листопада Вищий антикорупційний суд продовжив його арешт до 28 січня. Водночас, слідчий суддя зменшив розмір застави до 7,61 млн. грн.