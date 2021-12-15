«Він був усюди». Газета Financial Times також назвала Ілона Маска людиною року

Британська газета Financial Times назвала американського підприємця, засновника компаній Tesla та SpaceX Ілона Маска людиною року. Про це газета оголосила у середу, 15 грудня.
Видання називає Ілона Маска людиною року, бо він спровокував «історичне зрушення у світовій автомобільній промисловості у бік електромобілів».
«Довгий час представники автомобільної промисловості називали нас із [Ніколою] Теслою дурнями та шахраями. Вони говорили, що електромобілі не працюють, неможливо досягти дальності та продуктивності. І навіть якби ви це зробили, ніхто б їх не купив», — каже Маск в інтервʼю Financial Times. Бізнесмен зазначив, що є одна важлива причина, з якої автовиробники вирішили перейти на електрику: «Поки ми не почали забирати у них значну частку ринку, вони ніяк не відреагували».
Крім цього, Маск претендує на звання найінноваційнішого підприємця свого покоління, адже «він був усюди» і його робота не обмежується автомобілями. Так, наприклад, приватна космічна компанія Ілона Маска SpaceX у 2020 році вперше після космічного корабля «Шаттл» відправила людину увкосмос, а його мережа супутників Starlink має створити дешевий та високопродуктивний супутниковий інтернет-канал зв'язку. Крім цього, ракета бізнесмена Starship очікує свого першого випробувального запуску.
Ілон Маск також певним чином вплинув і на ринок криптовалюти: за рік своїми постами у Twitter, де має понад 66 мільйонів підписників, він підвищив вартість Dogecoin на майже 6%.
- Ілон Маск вже став цьогоріч людиною року за версією американського щотижневого журналу Time. Зараз він обіймає посаду генерального директора в Tesla та SpaceX, а також керує стартапом Neuralink та компанією The Boring Company. Основу його статків становлять акції Tesla. Маск залишається найбагатшою людиною світу. За даними Bloomberg Billionaires Index, його статки на 10 грудня оцінюються у $266 млрд.