Ілон Маск заявив, що Tesla продаватиме товари за Dogecoin — вартість криптовалюти зросла на 23%

Американський бізнесмен, глава компанії Tesla Ілон Маск повідомив, що компанія на тестовій основі прийматиме криптовалюту Dogecoin як оплату за окремі товари.
Свою заяву Ілон Маск зробив у Twitter 14 грудня.
«Tesla дозволить купувати певні товари за Doge, і подивиться, як все піде», — написав бізнесмен.
Про які саме товари йдеться — поки невідомо. Компанія Tesla вже продає одяг, пряжки для ременів Giga Texas та мінімоделі своїх автомобілів, а також незвичайні предмети обмеженого випуску, такі як Cyberwhistle і дитячий квадроцикл.
Після цієї новини вартість криптовалюти Dogecoin зросла на 23% і становить $0,2 за штуку. Це не перший випадок, коли після заяв Ілона Маска зростає її вартість. За 2021 рік він підвищив ціну Dogecoin на майже 6%.
- У жовтня 2021 року капіталізація Tesla перевищила $1 трлн. Так, Tesla стала сьомою в історії компанією після Saudi Aramco, Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon і Facebook, чия капіталізація сягнула такої позначки.
- Зараз Ілон Маск обіймає посаду генерального директора в Tesla та SpaceX, а також керує стартапом Neuralink та компанією The Boring Company. Основу його статків становлять акції Tesla. Маск залишається найбагатшою людиною світу. За даними Bloomberg Billionaires Index, його статки на 10 грудня оцінюються у $266 млрд.