Ілон Маск заявив, що Tesla продаватиме товари за Dogecoin — вартість криптовалюти зросла на 23%

Про які саме товари йдеться — поки невідомо. Компанія Tesla вже продає одяг, пряжки для ременів Giga Texas та мінімоделі своїх автомобілів, а також незвичайні предмети обмеженого випуску, такі як Cyberwhistle і дитячий квадроцикл.

Після цієї новини вартість криптовалюти Dogecoin зросла на 23% і становить $0,2 за штуку. Це не перший випадок, коли після заяв Ілона Маска зростає її вартість. За 2021 рік він підвищив ціну Dogecoin на майже 6%.