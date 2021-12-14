Илон Маск заявил, что Tesla будет продавать товары за Dogecoin — стоимость криптовалюты выросла на 23%

Американский бизнесмен, глава компании Tesla Илон Маск сообщил, что компания на тестовой основе будет принимать криптовалюту Dogecoin в качестве оплаты за отдельные товары.

О каких именно товарах идет речь, пока неизвестно. Компания Tesla уже продает одежду, пряжки для ремней Giga Texas и мини-модели своих автомобилей, а также необычные предметы ограниченного выпуска, такие как Cyberwhistle и детский квадроцикл.

После этой новости стоимость криптовалюты Dogecoin выросла на 23% и составляет $0,2 за штуку. Это не первый случай, когда после заявлений Илона Маска возрастает ее стоимость. За 2021 год он повысил цену Dogecoin почти на 6%.