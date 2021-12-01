Ілон Маск представив колекційний кіберсвисток за $50. Його вже розкупили

Американський підприємець, засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск представив кіберсвисток за $50, який вже розкупили.
На сайті Tesla ідеться, що свисток натхненний електропікапом Cybertruck. Виріб випустили обмеженим тиражом і називають «колекційним предметом преміумкласу». Свисток виготовлений з медичної нержавіючої сталі з полірованою обробкою і має «вбудовану функцію кріплення для додаткової універсальності».
- На початку листопада 2021 року Ілон Маск став найбагатшою людиною в історії — його статки перевищили $300 мільярдів. Це сталося після того, як ринкова капіталізація компанії Tesla перевищила трильйон доларів.
- Цього ж місяця, за версією видання Bloomberg, Ілон Маск посів перше місце в списку «зелених» мільярдерів. Він володіє $288 мільярдами, з яких 86% припадає на екологічний бізнес — на компанію з виробництва електроавтомобілів Tesla ($247,9 мільярда). Компанія також розробляє системи зберігання енергії та сонячні дахи.