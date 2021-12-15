В Україні за добу виявили понад 8 тисяч нових заражених коронавірусом, вакцинувалися 142 тисячі людей

В Україні за минулу добу, 14 грудня, коронавірусом заразилися понад 8 тисяч людей. Серед них 707 дітей та 182 медики.

Про це пише МОЗ у своєму Facebook.

До лікарень через коронавірус потрапили 2 280 людей, 356 хворих померли від ускладнень. Водночас від коронавірусу успішно одужали 26 307 українців.

Найбільше нових випадків зафіксували в Києві (1 247) та Полтавській області (568).

Також за добу від коронавірусу вакцинувалися 142 тисячі людей, 47 тисяч отримали першу дозу вакцини, а 95 тисяч — другу.