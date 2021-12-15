В Україні за добу виявили понад 8 тисяч нових заражених коронавірусом, вакцинувалися 142 тисячі людей

В Україні за минулу добу, 14 грудня, коронавірусом заразилися понад 8 тисяч людей. Серед них 707 дітей та 182 медики.
Про це пише МОЗ у своєму Facebook.
До лікарень через коронавірус потрапили 2 280 людей, 356 хворих померли від ускладнень. Водночас від коронавірусу успішно одужали 26 307 українців.
Найбільше нових випадків зафіксували в Києві (1 247) та Полтавській області (568).
Також за добу від коронавірусу вакцинувалися 142 тисячі людей, 47 тисяч отримали першу дозу вакцини, а 95 тисяч — другу.
- Із 7 грудня вісім областей та Київ вийшли з «червоної» зони карантину. У КМДА пояснили, як працюватимуть транспорт і ТРЦ у «жовтій» зоні карантину. Із 15 грудня до них долучилися ще дві області — Вінницька та Хмельницька.
- В Україні з 8 листопада почали відстороняти від роботи невакцинованих освітян і чиновників без збереження зарплати і нарахування стажу, поки вони не зроблять щеплення. З 9 грудня перелік професій, для яких вакцинація є обов’язковою, розширили. Туди додали працівників установ соціальної сфери, захисту прав дітей і реабілітаційних установ; державних службовців; співробітників стратегічних для держави підприємств («Укрпошта», «Укрзалізниця», «Нафтогаз», «Енергоатом», «Мотор Січ», «Суспільне»).