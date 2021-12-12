В Україні виявили понад 5 тисяч нових випадків коронавірусу, 83 тисячі людей вакцинували

За весь час пандемії в Україні коронавірусом заразилися 3 559 092 жителі країни. COVID-19 призвів до смерті 91 027 з них, а побороти недугу вдалося 3 195 913 людям.

Крім того, протягом доби 83 256 людей вакцинували проти коронавірусу. Першу дозу отримали 27 143 людини, повністю імунізовані — 56 113. Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 114 894 людини, з них отримали першу дозу — 14 114 892, повністю імунізовані та отримали дві дози — 12 420 911 людей.