В Украине выявили более 5 тысяч новых случаев коронавируса, 83 тысячи человек вакцинировали

За все время пандемии в Украине коронавирусом заразились 3 559 092 жителя страны. COVID-19 привел к смерти 91 027 из них, а побороть недуг удалось 3 195 913 людям.

Кроме того, в течение суток 83 256 человек вакцинировали против коронавируса. Первую дозу получили 27 143 человека, полностью иммунизированы — 56 113. С начала вакцинальной кампании привили 14 114 894 человека, из них получили первую дозу — 14 114 892, полностью иммунизированы и получили две дозы — 12 420 911 человек.