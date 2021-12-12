В Украине выявили более 5 тысяч новых случаев коронавируса, 83 тысячи человек вакцинировали

За сутки 11 декабря в Украине зафиксировали 5 275 подтвержденных случаев коронавируса.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Среди заболевших — 526 детей и 53 медработника. Жертвами осложнений стали 238 жителей страны. В больницы попали 2 566 человек, выздоровели — 11 626 пациентов.
За все время пандемии в Украине коронавирусом заразились 3 559 092 жителя страны. COVID-19 привел к смерти 91 027 из них, а побороть недуг удалось 3 195 913 людям.
Кроме того, в течение суток 83 256 человек вакцинировали против коронавируса. Первую дозу получили 27 143 человека, полностью иммунизированы — 56 113. С начала вакцинальной кампании привили 14 114 894 человека, из них получили первую дозу — 14 114 892, полностью иммунизированы и получили две дозы — 12 420 911 человек.
- Всемирный банк выделил Украине $150 миллионов. Средства будут направлены на проведение вакцинации от коронавируса, в том числе на закупку вакцин.
- Европейский инвестиционный банк перечислил Украине €50 миллионов кредита для закупки вакцин против коронавируса.