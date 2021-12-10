Евросоюз перечислил Украине €50 млн на закупку вакцины против коронавируса

Европейский инвестиционный банк перечислил Украине 50 миллионов евро кредита для закупки вакцин против коронавируса.

Об этом сообщило представительство Евросоюза в Украине.

Эти средства помогут Министерству здравоохранения закупить вакцины, обеспечив выполнение национального плана вакцинации на 2022 год.