Евросоюз перечислил Украине €50 млн на закупку вакцины против коронавируса

Европейский инвестиционный банк перечислил Украине 50 миллионов евро кредита для закупки вакцин против коронавируса.
Об этом сообщило представительство Евросоюза в Украине.
Эти средства помогут Министерству здравоохранения закупить вакцины, обеспечив выполнение национального плана вакцинации на 2022 год.
- В Украине с 8 ноября начали отстранять от работы невакцинированных педагогов и чиновников без сохранения зарплаты и начисления стажа (увольнять их запрещено) — до того момента, пока они не сделают прививку. Для них вакцинация от коронавируса обязательна. Это правило не распространяется на работников, которые имеют противопоказания к вакцинации и предоставили соответствующий документ. С 8 ноября такую справку можно взять у семейного врача (форма № 028).
- 15 ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что за вакцинацию от коронавируса обеими дозами украинцы получат по тысяче гривен. Их можно будет потратить на абонемент в спортзал или фитнес-клуб, билеты в кинотеатр, театр, музей, концерт или выставку или билеты на поездки по стране. Также деньги можно будет потратить на приобретение книг.